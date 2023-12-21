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«Арсенал» не планирует расставаться с Эдди Нкетиа

«Арсенал» не планирует расставаться с Эдди Нкетиа
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«Арсенал» намерен сохранить в команде нападающего Эдди Нкетиа, несмотря на интерес со стороны других клубов, сообщает 90min.

По информации источника, руководство «канониров» назовёт внушительную сумму любой команде, претендующей на 24-летнего игрока. Отмечается, что сам форвард не заинтересован в смене клуба.

Нкетиа находится в системе «Арсенала» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В текущем сезоне форвард провёл за «канониров» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Арсенала» к нападающему «Брентфорда» Айвану Тони.

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