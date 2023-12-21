«Почти не мог ходить». Игрок «Вильярреала» Баэна чудом избежал перелома в матче с «Реалом»

Полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна избежал перелома лодыжки в матче 17-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (1:4), сообщает Relevo.

Фото: Из личного архива

Футболист был заменён в первом тайме, на 29-й минуте. После игры Баэна покинул «Бернабеу», почти не имея возможности ходить. Сначала Алекс прошёл медицинское обследование, которое не выявило перелом лодыжки. Затем на базе клуба он проводил по девять часов в день для восстановления с физиотерапевтами.

При этом, несмотря на такую травму, Баэна принял участие в матче 18-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (3:2), где сыграл ключевую роль. Чтобы футболист мог без проблем бегать, были применены противовоспалительные средства и инфильтрация. После матча, когда эффект лекарств прошёл, Баэна не мог ходить.

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