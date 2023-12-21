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«Локомотив» потроллил Тикнизяна за ранние подъёмы ради жены

«Локомотив» потроллил Тикнизяна за ранние подъёмы ради жены
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Пресс-служба московского «Локомотива» подшутила над футболистом команды Наиром Тикнизяном по поводу того, что он встаёт в 3:30 утра, чтобы проводить жену на работу.

Железнодорожники в клубном телеграм-канале опубликовали фотографии Тикнизяна с отпуска и подписали их: «То чувство, когда начинаешь утро не в 3:30, а на море с чашкой кофе».

Ранее Яна Ромашкина, которая является известной телеведущей и женой Тикнизяна, рассказала, что игрок встаёт в 3:30 утра, чтобы проводить её на работу. Футболист подтвердил эти слова и подчеркнул, что это его личный выбор ради супруги. Также он признался, что очень ревнивый.

Напомним, 24 сентября игрок железнодорожников сделал предложение Ромашкиной, а уже через месяц пара поженилась.

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