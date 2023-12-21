Мирзов: про Садыгова-младшего думаешь: «Нафиг тебе футбол? У тебя же всё есть»

Бывший футболист «Химок» Резиуан Мирзов высказался об Илье Садыгове — сыне владельца подмосковного клуба. По словам Мирзова, Садыгов действительно любит футбол и тренируется наравне с другими.

«Илья реально любит футбол. По факту человеку в его положении нафиг вообще футбол нужен? У него же всё и так есть. Но нет — он тренировался вместе с нами и в -20, когда ты своих пальцев не чувствуешь, когда ничего не хочется. Ладно я — я с детства футбол люблю. А про Илью думаешь: «Зачем тебе это всё?» У нас же мотивация заработать денег, обеспечить семью. А здесь другой случай, парень просто хочет играть. Мы с ним в нормальных отношениях, иногда переписываемся», — рассказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.