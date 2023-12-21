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Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги

Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги
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Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе: теперь Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

Напомним, в мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции. В апреле того же года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В неё вошли английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», испанские «Атлетико» Мадрид, «Барселона», «Реал» Мадрид, а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Впоследствии на фоне критики девять клубов отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона» и «Реал» Мадрид. Теперь же испанские команды не могут быть исключены из Лиги чемпионов, европейских турниров или соревнований ФИФА.

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