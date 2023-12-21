Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Футбол свободен!» Глава Суперлиги — о решении европейского суда

«Футбол свободен!» Глава Суперлиги — о решении европейского суда
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор проекта Суперлиги Бернд Райхарт высказался о решении европейского суда. Напомним, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

«Мы отвоевали право участвовать в соревнованиях. Монополия УЕФА закончилась. Футбол свободен!

Мы будем транслировать все матчи бесплатно. Доходы и солидарные выплаты будут гарантированы всем участникам турнира», — приводит слова Райхарта Mundo Deportivo.

Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В мае того же года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции. Впоследствии, после давления со стороны футбольных организаций, 10 клубов отказались от участия в проекте.

На данный момент в состав участников Суперлиги входят только «Барселона» и «Реал». Испанские команды не могут быть исключены из Лиги чемпионов, европейских турниров или соревнований ФИФА.

Материалы по теме
Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android