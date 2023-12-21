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Сборная России закончила 2023 год на 38-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России закончила 2023 год на 38-м месте в рейтинге ФИФА
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Сегодня, 21 декабря, состоялось последнее обновление рейтинга ФИФА в 2023 календарном году. Так, сборная России по итогам уходящего года занимает 38-е место в таблице коэффициентов.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 21 декабря 2023 года:

1. Аргентина.
2. Франция.
3. Англия.
4. Бельгия.
5. Бразилия.
6. Нидерланды.
7. Португалия.
8. Испания.
9. Италия.
10. Хорватия.
… 22. Украина.
… 37. Турция.
38. Россия.
39. Чехия.
40. Чили.

Последний товарищеский матч сборная России провела в ноябре со сборной Кубы, разгромив соперника со счётом 8:0.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи.

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