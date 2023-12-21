Сборная России закончила 2023 год на 38-м месте в рейтинге ФИФА

Сегодня, 21 декабря, состоялось последнее обновление рейтинга ФИФА в 2023 календарном году. Так, сборная России по итогам уходящего года занимает 38-е место в таблице коэффициентов.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 21 декабря 2023 года:
1. Аргентина.
2. Франция.
3. Англия.
4. Бельгия.
5. Бразилия.
6. Нидерланды.
7. Португалия.
8. Испания.
9. Италия.
10. Хорватия.
… 22. Украина.
… 37. Турция.
38. Россия.
39. Чехия.
40. Чили.
Последний товарищеский матч сборная России провела в ноябре со сборной Кубы, разгромив соперника со счётом 8:0.
Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи.