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Сборная России закончила 2023 год на 38-м месте в рейтинге ФИФА

Сегодня, 21 декабря, состоялось последнее обновление рейтинга ФИФА в 2023 календарном году. Так, сборная России по итогам уходящего года занимает 38-е место в таблице коэффициентов.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 21 декабря 2023 года:

1. Аргентина.

2. Франция.

3. Англия.

4. Бельгия.

5. Бразилия.

6. Нидерланды.

7. Португалия.

8. Испания.

9. Италия.

10. Хорватия.

… 22. Украина.

… 37. Турция.

38. Россия.

39. Чехия.

40. Чили.

Последний товарищеский матч сборная России провела в ноябре со сборной Кубы, разгромив соперника со счётом 8:0.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи.