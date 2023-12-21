Первый тренер Головина: в детстве за Сашей не наблюдалось срывов на футбольном поле

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, высказался об удалении своего бывшего подопечного в матче 17-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (2:1). На 51-й минуте встречи хавбеку была показана прямая красная карточка за грубый фол.

«Красная карточка в матче с «Тулузой»? Срывы на футбольном поле нехарактерны для Головина. В детстве за ним такого не наблюдалось, Саша очень дисциплинированный, адекватный в своих поступках. Не знаю, что могло произойти в матче с «Тулузой», но и не хочу его оправдывать. Саша очень скромный, раньше играл в пределах допустимых правил, уверен, и сейчас так делает», — сказал Плясунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с монегасками действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.