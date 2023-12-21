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Мирзов: в «Химках» зашёл священник — и давай всех водой окроплять. А у меня другая религия

Мирзов: в «Химках» зашёл священник — и давай всех водой окроплять. А у меня другая религия
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Экс-игрок «Химок» Резиуан Мирзов рассказал, что в подмосковную команду приезжал священник.

«Я не знаю, кто придумал пригласить священника в «Химки», честно. Я в этот день был на процедурах, и вдруг он заходит. Я сижу и думаю: «Понятно…» Я такое впервые в жизни видел, чтобы в клуб священник приходил! Я в «Химках» повидал такого, чего нигде больше не увижу, думаю. Ну ты представляешь, ребята лежат на массаже, заходит священник — ни на кого не посмотрел, ничего не сказал, и как давай всех водой окроплять.

Благо до меня не дошёл, потому что я был в другом конце комнаты. Я забетонировался. У меня же и религия другая. Самое смешное, что даже тренер не знал, что такое планируется. Теперь понимаешь, что в «Химках» творилось? Слава богу, это всё закончилось. Как страшный сон забыть хочу!» — рассказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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