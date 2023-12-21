Тухель: зимой «Бавария» постарается подписать двух игроков

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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о количестве футболистов, которых хочет приобрести мюнхенский клуб в предстоящее зимнее трансферное окно.

«Возможно, нам понадобятся два новых игрока. Хотя если кто-то из потенциальных новичков может играть сразу на нескольких позициях, тогда, в принципе, будет достаточно и одного подписания.

Мы знаем, что в январе сложно найти достойных футболистов для усиления команды. Нам понадобятся терпение и оптимизм», – приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, минувшим летом ряды «Баварии» пополнили четыре футболиста. К мюнхенской команде присоединились защитники Ким Мин Джэ и Рафаэл Геррейру, полузащитник Конрад Лаймер и нападающий Гарри Кейн.

На данный мoмент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Подопечные Тухеля набрaли 38 очков после 15 туров и отстают от лидирующего «Байера» на четыре балла. На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов мюнxенцы в двухматчевом противостоянии сразятся с «Лацио».

Ранее стало известно, что «Бавария» близка к прoдлению сотрудничества с форвардом Томасом Мюллером.