Резиуан Мирзов: при Гогниеве в «Химках» хотел закончить с футболом

Экс-игрок «Химок» Резиуан Мирзов рассказал, что при главном тренере подмосковной команды Спартаке Гогниеве хотел закончить с футболом.

«Скажу так: этот период был самым тяжёлым с точки зрения эмоций, состояния и всего остального за всю мою карьеру. Ну ладно, ещё начальный период в «Спартаке». Но при Гогниеве мы проигрывали каждую неделю, каждую неделю был какой-то негатив. Клянусь, я хотел с футболом закончить — очень тяжёлое время. Кто виноват, я не знаю. Не понимал, что происходит, что делать, как играть в футбол, — ничего не понимал.

Гогниев требовал от меня то, что у меня не получается. Я ему говорил про это, но он доказывал мне, что это всё равно получится. Он хотел поменять меня, чтобы я играл форварда, чтобы я сваливался во фланг. Но я всю жизнь играю слева, а меня ставили центральным нападающим, просили бороться за верховые единоборства, что не является моей сильной стороной. Но Гогниева невозможно было переубедить», — рассказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.