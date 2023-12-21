Ла Лига — о Суперлиге: у турнира эгоистичная и элитарная модель

Пресс-служба испанской Ла Лиги опубликовала заявление руководства с критикой в адрес Суперлиги. Напомним, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания нового турнира в 2021 году.

«Сегодня мы вновь вынуждены заявить, что Суперлига – эгоистичная и элитарная модель. Всё, что не является полностью открытым, с прямым доступом только через внутренние лиги, сезон за сезоном, является закрытым форматом», – написала пресс-служба Ла Лиги в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент в состав участников Суперлиги входят только «Барселона» и «Реал», хотя изначально в списке числились 12 европейских топ-клубов. Теперь обе испанские команды не могут быть исключены из Лиги чемпионов, европейских турниров или соревнований ФИФА.