Судебный спор Роналду и «Ювентуса» продолжится в 2024 году

Судебный спор нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду и итальянского «Ювентуса» из-за замороженной зарплаты на сумму € 19,5 млн продолжится в 2024 году, сообщает Goal.

В июне 2023 года Роналду подал в суд на «Ювентус» из-за невыплаты заработной платы, возникшей ещё во время пандемии COVID-19. 20 декабря обе стороны предстали перед судом, чтобы предоставить свои аргументы.

Ожидается, что Арбитражный суд вынесет свой вердикт в апреле следующего года, при этом в следующем месяце может состояться ещё одно слушание.

Напомним, Роналду утверждает, что туринцы задолжали ему значительную сумму. Однако «Ювентус» настаивает на том, что португалец отказался от зарплаты, уходя в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года.