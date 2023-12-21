Юрист Прокопец: если наши клубы будут приглашены в Суперлигу, то могут там участвовать

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что российские команды могут участвовать в Европейской Суперлиге.

«Когда организовали Суперлигу с «Реалом», «Барселоной» и так далее, задавали ли вы вопрос: могут наши клубы туда заявиться? В эту же лигу не заявляются, а попадают по приглашениям. Если наши клубы будут приглашены в Суперлигу, то могут там участвовать. Если не будут приглашены, то не могут.

Конечно, запрет УЕФА и ФИФА на участие наших клубов и сборной в международных соревнованиях распространяется только на соревнования ФИФА и УЕФА. Суперлига не является соревнованием этих организаций. Наши клубы могут сами организовать подобный турнир с белорусскими, казахскими клубами, и никто не сможет запретить им это сделать», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.