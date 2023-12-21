Флорентино Перес: с сегодняшнего дня клубы будут сами распоряжаться своей судьбой

Президент мадридского «Реала» и один из инициаторов создания Европейской Суперлиги Флорентино Перес высказался о решении суда. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

«После сегодняшнего решения суда напрашиваются два вывода, имеющие большое историческое значение. Во-первых, европейский клубный футбол не является и никогда больше не будет монополией. А во-вторых, с сегодняшнего дня все клубы будут сами распоряжаться своей судьбой», — приводит слова Переса Relevo.

На данный момент в состав участников Суперлиги входят только «Реал» и «Барселона». Испанские команды не могут быть исключены из Лиги чемпионов, европейских турниров или соревнований ФИФА.