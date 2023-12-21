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В УЕФА прокомментировали решение Европейского суда о Суперлиге

В УЕФА прокомментировали решение Европейского суда о Суперлиге
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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали решение Европейского суда о Европейской Суперлиге.

«Это решение не подразумевает одобрения или утверждения так называемой Суперлиги, а, скорее, подчёркивает исторический недостаток в системе предварительной выдачи разрешений УЕФА, технический аспект, который уже был признан и устранён в июне 2022 года. УЕФА уверен в надёжности своих новых правил и в том, что они соответствуют всем европейским законам и правилам.

УЕФА по-прежнему твёрдо поддерживает европейскую футбольную пирамиду, обеспечивая её дальнейшее служение более широким интересам общества. Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, европейскими учреждениями, правительствами и партнёрами.

Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны провозгласили своей незаменимой моделью, будет защищена от угрозы уклонения европейскими и национальными законами», — приводит сообщение ФИФА журналист Джанлука Ди Марцио.

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