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Геркус: российские клубы — не тот уровень для Суперлиги, их участие там маловероятно

Геркус: российские клубы — не тот уровень для Суперлиги, их участие там маловероятно
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Футбольный функционер Илья Геркус считает, что российские клубы не подходят для участия в Европейской Суперлиге по уровню. Напомним, накануне стало известно, что Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе: теперь Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

«Российские клубы в Суперлиге? Мне кажется, что наши клубы всё же немного не тот уровень на сегодняшний день, если сравнивать с «Реалом» и «Баварией», поэтому даже гипотетически их участие в Суперлиге маловероятно.

Ну и, конечно, не могу не сказать, что по факту Суперлига уже создана. Групповой этап Лиги чемпионов — это и есть Суперлига. Ведь там практически гарантировано участие больших клубов вне зависимости от их результатов», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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