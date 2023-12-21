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Самедов: матч с Сербией — отличный вариант для сборной России

Самедов: матч с Сербией — отличный вариант для сборной России
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Бывший российский футболист Александр Самедов отреагировал на новость о том, что сборная России договорилась о проведении товарищеского матча с Сербией в 2024 году.

«Матч с Сербией — отличный вариант для нашей сборной! Это просто супер. Для наших болельщиков такой матч в России был бы большим праздником», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей. Национальная команда победила Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), а также сыграла вничью с Ираном (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). Россия до 23 лет провела два спарринга подряд с олимпийской сборной Египта, сыграв вничью в первом матче (1:1) и уступив во втором (1:2).

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