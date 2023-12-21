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Поддерживаете ли вы создание Европейской Суперлиги?

Поддерживаете ли вы создание Европейской Суперлиги?
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Сегодня Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе: теперь Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает своей аудитории ответить на вопрос: поддерживаете ли вы создание Европейской Суперлиги?

Проголосовать в опросе о Суперлиге также можно по ссылке.

Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Из-за давления ФИФА и УЕФА 10 клубов отказались от участия в проекте. Таким образом, более двух лет в турнире официально оставались только два клуба из Испании — мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

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