Стал известен формат Европейской Суперлиги. В турнире будут принимать участие 64 клуба, которые будут поделены на три лиги. Во всех лигах соревнования будут проходить в две стадии — «этап лиг» и «этап плей-офф».

На данный момент лиги нового турнира выглядят следующим образом:

Лига Star — 16 команд, 2 группы по 8 команд;

Лига Gold — 16 команд, 2 групп по 8 команд;

Лига Blue — 32 клуба, 4 группы.

На первом этапе команды будут играть в рамках своих лиг по два матча (домашний и выездной). Всего на «этапе лиг» состоится 14 матчей.

Из Лиги Star и Лиги Gold в плей-офф выйдут по четыре лучших команды из группы. Из Лиги Blue — лишь по две.

Этап плей-офф будет стартовать сразу с 1/4 финала. В четвертьфинальных и полуфинальных соревнованиях команды проведут по два матча (дома и на выезде). Финал пройдёт на нейтральном поле.

Два клуба, занявшие последние места в Лиге Star, попадут в Лигу Gold. Лучшие команды из Лиги Gold поднимутся в Лигу Star.

Из Лиги Gold вылетают худшие команды групп, их заменяют финалистами Лиги Blue. Из Лиги Blue по итогам сезона выбывают сразу 20 клубов. Их заменят на лучшие команды национальных чемпионатов.