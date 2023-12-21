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Мирзов: при Витории в тренировочный процесс «Спартака» начали вмешиваться какие-то люди

Мирзов: при Витории в тренировочный процесс «Спартака» начали вмешиваться какие-то люди
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Экс-игрок «Спартака» Резиуан Мирзов заявил, что в тренировочный процесс Руя Витории вмешивались.

«В атакующем футболе Витория очень сильный тренер, мне всё нравилось, я кайфовал. На предсезонном турнире я же играл постоянно, забивал. Но в чемпионате пошли свои темы, какие-то люди начали вмешиваться в тренировочный процесс.

Что имею в виду? Я же прошёл все сборы, Витория говорил мне, что доверяет. А в итоге я получал по 15-20 минут. Я подошёл, пообщался с ним. Я понимал, что на моей позиции один из лучших легионеров в истории РПЛ, легенда ― Квинси Промес. Но Витория всё равно хотел, чтобы я остался. Но я решил уйти за практикой», — рассказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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