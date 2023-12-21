Глава Суперлиги: нынешние еврокубки не привлекают большого внимания болельщиков

Генеральный директор проекта Суперлиги Бернд Райхарт заявил, что нынешние еврокубки не привлекают большого внимания болельщиков.

«Футбол свободен. Свободен от монополии УЕФА и свободен делать всё, что хочет, не боясь санкций. Сейчас клубы могут открыто обсуждать вопросы своего развития. Решение суда не может быть обжаловано, что открывает нам возможности решать своё будущее.

Новое предложение – результат интенсивных и обширных диалогов с клубами, футболистами и руководителями, которые мы вели на протяжении последних 18 месяцев. Мы установили, что нынешние еврокубки не привлекают большого внимания болельщиков. Пик интереса приходится только на весну, а молодое поколение и вовсе не смотрит матчи. Мы убеждены, что европейскому футболу нужен свежий взгляд», — сказал Райхарт на презентации турнира.