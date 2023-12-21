Глава Суперлиги высказался о формате проведения турнира

Генеральный директор компании А22 Sports, которая занимается созданием Суперлиги, Бернд Райхарт объяснил, почему выбран такой формат проведения соревнования. Напомним, в турнире будут принимать участие 64 клуба, которые будут поделены на три лиги. Во всех лигах соревнования будут проходить в две стадии — «этап лиг» и «этап плей-офф».

«Такой формат повысит интерес к матчам не только весной, но на протяжении всего года. Система лиги с 40 матчами значит, что каждая игра важна. Кроме того, клубы, которые почти никогда не играли против друг друга, смогут встретиться на европейской арене. В то же время между лигами есть система повышения и понижения, что создаст сильные связи с национальными лигами. Мы считаем, что это предложение может позволить нам достичь амбициозных целей», — сказал Райхарт на презентации турнира.