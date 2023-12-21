Гендир Суперлиги: попадание в турнир будет зависеть от выступлений в национальных лигах

Генеральный директор проекта Суперлиги Бернд Райхарт заявил, что попадание в турнир будет зависеть от выступлений в национальных чемпионатах.

«Мы будем разрабатывать проект попадания в турнир совместно с клубами. Что мы точно можем сказать, попадание в турнир должно быть связано с выступлениями клубов в национальных чемпионатах и должно быть максимально прозрачным», — сказал Райхарт на презентации турнира.

Напомним, сегодня, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Европейской Суперлиги в 2021 году.

У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе: теперь Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.