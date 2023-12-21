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В «Реале Сосьедад» сообщили о сроках восстановления Захаряна после травмы

В «Реале Сосьедад» сообщили о сроках восстановления Захаряна после травмы
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Пресс-служба «Реала Сосьедад» сообщила о сроках восстановления российского полузащитника команды Арсена Захаряна после травмы, полученной во время тренировочной сессии.

«У Арсена небольшая боль в правой седалищной кости, поэтому он не готов играть сегодня. Он должен быть готов к следующему матчу», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» минувшим летом за € 13 млн. В текущем сезоне российский хавбек провёл за свою новую команду 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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