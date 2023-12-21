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Глава Суперлиги: 100% доходов Суперлиги будет распределяться между клубами

Глава Суперлиги: 100% доходов Суперлиги будет распределяться между клубами
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Генеральный директор компании А22 Sports, которая занимается созданием Суперлиги, Бернд Райхарт заявил, что владельцами стриминговой платформой UNIFY, которая будет транслировать турнир, станут клубы и инвесторы. По его словам, 100% доходов Суперлиги будут распределяться ежегодно между клубами.

«Кто будет владеть стриминговой платформой UNIFY? Клубы. Совместно с инвесторами, которые будут помогать развивать платформу. 100% доходов Суперлиги будут распределяться между участвующими клубами ежегодно», — сказал Райхарт на презентации турнира.

Напомним, сегодня Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе: теперь Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

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