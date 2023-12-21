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Глава Суперлиги: бесплатный показ футбола привлечёт миллиарды болельщиков

Глава Суперлиги: бесплатный показ футбола привлечёт миллиарды болельщиков
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Генеральный директор компании А22 Sports, которая занимается созданием Суперлиги, Бернд Райхарт объяснил, каким образом новый турнир будет получать доходы.

«Бесплатный показ футбола привлечёт миллиарды болельщиков. В мире рекламы работает так, что чем больше аудитория, тем привлекательнее продукт для рекламодателей. Именно так и будет зарабатывать стриминговая платформа, которая будет предоставлять болельщикам бесплатный просмотр матчей», — сказал Райхарт на презентации турнира.

Напомним, в Суперлиге будут принимать участие 64 клуба, которые будут поделены на три лиги. Во всех лигах соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год.

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