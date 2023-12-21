Глава Суперлиги: бесплатный показ футбола привлечёт миллиарды болельщиков

Генеральный директор компании А22 Sports, которая занимается созданием Суперлиги, Бернд Райхарт объяснил, каким образом новый турнир будет получать доходы.

«Бесплатный показ футбола привлечёт миллиарды болельщиков. В мире рекламы работает так, что чем больше аудитория, тем привлекательнее продукт для рекламодателей. Именно так и будет зарабатывать стриминговая платформа, которая будет предоставлять болельщикам бесплатный просмотр матчей», — сказал Райхарт на презентации турнира.

Напомним, в Суперлиге будут принимать участие 64 клуба, которые будут поделены на три лиги. Во всех лигах соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год.