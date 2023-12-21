Глава Суперлиги Райхарт: наш проект хочет усилить клубы не только на поле, но и финансово

Генеральный директор компании А22 Sports, которая занимается созданием Суперлиги, Бернд Райхарт рассказал о задачах нового турнира в контексте развития европейских футбольных клубов.

«Наш проект хочет усилить клубы не только на поле, но и финансово. Это станет положительным моментом в том числе и для развития национальных лиг», — сказал Райхарт на презентации турнира.

Напомним, в Суперлиге будут принимать участие 64 клуба, которые будут поделены на три лиги. Во всех лигах соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Предварительно старт нового турнира запланирован на 2025 год.

Ранее Бернд Райхарт рассказал, за счёт чего европейская Суперлига планирует получать доходы.