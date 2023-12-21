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Источник: клубы АПЛ не смогут участвовать в Суперлиге, иначе вылетят из чемпионата

Источник: клубы АПЛ не смогут участвовать в Суперлиге, иначе вылетят из чемпионата
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Клубы английской Премьер-лиги не смогут участвовать в Европейской Суперлиге.

«Согласно новому законопроекту, у клубов АПЛ нет шансов присоединиться к Суперлиге, если они не хотят покинуть английский футбол», — сказал журналист Бен Рамсби.

Напомним, Великобритания вышла из Европейского союза (ЕС) в феврале 2020 года. Именно поэтому решение Европейского суда не распространяются на английские команды. Клубы, которые захотят участвовать в новом турнире, будут отстранены от чемпионата.

Ранее Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе: теперь Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

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