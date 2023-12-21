Бородюк: сборная Сербии едет на чемпионат Европы — у России будет хороший спарринг

Российский тренер Александр Бородюк заявил, что сборная Сербии — хороший соперник для сборной России.

«Если матч со сборной Сербии состоится, то это будет хороший спарринг. Сербы поедут на чемпионат Европы. Единственный вопрос: каким составом они будут играть со сборной России. Какие есть договорённости?

Если будут игроки основного состава, то это будет хороший спарринг. Если они приедут с целью посмотреть кандидатов на попадание в сборную, то это уже совсем другое. Всё будет зависеть от договорённостей. Надеюсь, что сербы привезут основной состав. То же самое касается нашей сборной. Мне кажется, что против такой сборной, как Сербия, нужно играть основным составом. В таких матчах результат очень важен.

Отмечу РФС — они в непростых условиях и у них получается договариваться с такими серьёзными сборными. Мы должны играть с такими командами для того, чтобы понять уровень сопротивления и на каком этапе находится наша сборная. Может, РФС сможет договориться о матче со сборной Бразилии. В матчах с такими соперниками мы увидим плюсы и минусы нашей сборной», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.