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«Пусть успокоится, нужен штраф». Болельщики отреагировали на красную карточку Головина

«Пусть успокоится, нужен штраф». Болельщики отреагировали на красную карточку Головина
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Болельщики «Монако» отреагировали на красную карточку Александра Головина в последнем матче команды. Напомним, в игре 17-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой» (2:1) Головин получил прямую красную карточку. Сначала нарушили правила на россиянине, после чего Александр открытыми шипами въехал в игрока соперника.

«Ему нужно успокоиться после такого количества карточек в сезоне. Хорошо, когда ты проявляешь характер, но есть разница между ним и агрессивным поведением», — написал Quentin Boyer;

«Обожаю Головина, но его красная — перебор. В январе у нас будет меньше игроков, а его удаление сильно навредит команде. Штраф будет заслуженным наказанием», — отреагировал пользователь с ником Delphine972.

«Надоело! У Головина пять жёлтых и одна красная в 15 матчах. Клубу нужно отреагировать не только на это, но и на грязную игру других», — ответил pragmat'x.

«Победа с горчинкой от удаления Головина. Мы дорого заплатим за эту недисциплинированность. Он пропустит минимум два матча, но будет ли эта дисквалификация действовать на Кубок Франции?» — задался вопросом Gaël.

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