Защитник «Челси» Чилуэлл близок к возвращению после травмы

Защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл в ближайшее время вернётся к тренировкам с лондонской командой. Об этом сообщает Football.London. Напомним, английский футболист не появлялся на поле с конца сентября из-за травмы бедра.

По информации источника, Чилуэлл практически полностью оправился от повреждения и в скором времени сможет тренироваться в общей группе своего клуба. Отмечается, что ещё один травмированный игрок «синих», голкипер Роберт Санчес, также восстановится после повреждения через неделю.

Чилуэлл выступает за «Челси» с лета 2020 года. В текущем сезоне защитник провёл за лондонцев лишь семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с «аристократами» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к хавбеку лондонцев Конору Галлахеру.