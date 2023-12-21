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«Мы проглотили и промолчали». Вратарь «Лас-Пальмаса» — о судействе в матче с «Атлетиком»

«Мы проглотили и промолчали». Вратарь «Лас-Пальмаса» — о судействе в матче с «Атлетиком»
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Вратарь «Лас-Пальмаса» Альваро Вальес раскритиковал главного арбитра Хуана Мартинеса Мунуэру, который судил матч 18-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» Бильбао (0:1).

«Для всех команд разные критерии. Мы проглотили это и, как всегда, промолчали. Нам пришлось пострадать. Нам не повезло на последних минутах, но я очень горжусь той игрой, которую мы показали», — приводит слова Вальеса AS.

Футболисты «Лас-Пальмаса» недовольны судейством из-за того, что арбитр сначала свистнул 11-метровый в их пользу, но потом судья на VAR изменил решение. Также Мунуэра на 90+4-й минуте не зафиксировал фол на игроке хозяев, после чего был забит победный мяч, который принёс три очка «Атлетику».

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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