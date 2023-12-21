«Челси» попытается подписать Дьёкереша, несмотря на внушительную сумму отступных

«Челси» не смущает стоимость нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша, прописанная в его контракте. Об этом сообщает 90min со ссылкой на Correio da Manha.

По информации источника, лондонский клуб планирует предпринять попытки по приобретению шведского форварда в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сумма отступных по контракту 25-летнего игрока с португальским клубом может составлять около € 95 млн.

В текущем сезоне Дьёкереш провёл за «Спортинг» 20 матчей во всех турнирах, в которых отмeтился 17 голами и пятью результативными передачами. Кoнтракт игрока с лиссабонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-поpтала Transfermarkt, – € 32 млн.

Ранее главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим назвал трансферную стоимость нападающего своей команды.