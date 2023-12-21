«Манчестер Юнайтед» выступил против участия в Суперлиге

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» выпустила официальное заявление, в котором говорится, что английский клуб не поддерживает создание европейской Суперлиги. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

«Наше мнение не изменилось. Мы по-прежнему полностью придерживаемся позиции участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и всяческого сотрудничества с данной организацией, Премьер-лигой и другими командами совместно с Ассоциацией европейских клубов в целях дальнейшего развития клубного футбола», — сказано в заявлении «Манчестер Юнайтед».

Изначально проект создания Суперлиги поддержали 12 европейских топ-клубов. «Манчестер Юнайтед» входил в их число. На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только «Барселона» и «Реал». Испанские команды не могут быть исключены из Лиги чемпионов, европейских турниров или соревнований ФИФА.