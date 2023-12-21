«Гамид, мы тебя ждём». Газизов — о возможном переходе Агаларова из «Ахмата» в «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что ждёт нападающего грозненского «Ахмата» Гамида Агаларова в команде.

«Мне отрадно, что за команду играют дагестанские футболисты и они выходят в старте. Это очень важно! Чем больше дагестанских футболистов будет в махачкалинском «Динамо», тем круче мы работаем.

Гамид, мы тебя ждём. Сейчас только надо с соседями договориться», — сказал Газизов на клубном шоу.

Агаларов является воспитанником махачкалинского «Анжи», откуда перебрался в «Уфу». Один раз он отдавался в аренду в «Волгарь», а потом раскрылся в команде из Уфы. В сезоне-2021/2022 Гамид сыграл за команду 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 20 мячами и двумя голевыми передачами.

После этого Агаларов был летом продан в «Ахмат». В этом сезоне нападающий забил лишь три мяча за грозненцев в 14 играх во всех турнирах.