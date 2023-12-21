«Атлетико» публично объявил, что не намерен участвовать в Суперлиге

Мадридский «Атлетико» публично объявил о решении не принимать участия в Европейской Суперлиге, проект которой, судя по всему, будет реализован. Заявление мадридцев состоит из трёх пунктов.

«1. Резолюция, касающаяся проведения других соревнований, ссылается на устаревший регламент УЕФА, в который уже были внесены поправки в июне 2022 года.

2. Ассоциация европейских клубов и УЕФА установили партнёрство, которое делает бессмысленным рассмотрение УЕФА как монополии. Посредством соглашений клубы решают 50% вопросов о продаже спонсорских и телевизионных прав, распределении доходов и форматах соревнований.

3. Европейское футбольное сообщество не поддерживает Европейскую Суперлигу. Против Суперлиги выступают Германия, Франция, Англия, Италия, Испания (кроме «Реала» и «Барселоны») и т. д. Мы выступаем за защиту более широкой европейской футбольной семьи, сохранение национальных лиг и обеспечение квалификации на европейские соревнования посредством выступлений каждый сезон», — сообщается в заявлении на сайте «Атлетико».