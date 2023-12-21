Клубы АПЛ лишатся 30 очков и € 29 млн, если попытаются вступить в Суперлигу — Reuters

Стало известно, какое наказание ждёт клубы английской Премьер-лиги в случае вступления в Европейскую Суперлигу, сообщает Reuters.

По информации источника, английским клубам грозит вычет 30 очков, если они попытаются вступить в Европейскую Суперлигу. Кроме того, команды ждёт штраф в размере € 29 млн.

Напомним, ранее Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. Именно поэтому Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

Однако Великобритания вышла из Европейского союза (ЕС) в феврале 2020 года. Поэтому решение Европейского суда не распространяется на английские команды. Ранее сообщалось, что клубы, которые захотят участвовать в новом турнире, будут отстранены от чемпионата.