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ФИФА — о Суперлиге: продолжаем верить своим принципам, решение суда проанализируем

ФИФА — о Суперлиге: продолжаем верить своим принципам, решение суда проанализируем
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Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) выступила с заявлением по решению Европейского суда относительно Суперлиги. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

«ФИФА приняла к сведению решение, вынесенное Европейским судом в отношении Суперлиги. Теперь организация проанализирует его совместно с УЕФА, другими конфедерациями и ассоциациями-членами, прежде чем давать дальнейшие комментарии.

В соответствии со своим уставом ФИФА твёрдо верит в специфическую природу спорта, включая структуру пирамиды, в основе которой лежат спортивные заслуги, а также принципы конкурентного баланса и финансовой солидарности.

Своей успешной историей футбол в первую очередь обязан вышеупомянутым принципам, которые ФИФА будет продолжать продвигать в будущем в интересах болельщиков по всему миру», – говорится в заявлении организации.

Напомним, в Супeрлиге будут принимать участие 64 клуба, которые будут поделены на три лиги. Вo всех лигах соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Предварительно стаpт нового турнира запланирован на 2025 год.

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