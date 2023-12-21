В «Севилье» выступили против вступления в Суперлигу

В испанской «Севилье» выступили против вступления в Европейскую Суперлигу.

«Заслужите это на поле», — сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, «Севилья» — это четвёртая команда, которая выступила против вступления в новый турнир. Ранее выступили против «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и мадридский «Атлетико».

При этом 21 декабря все команды испанской Примеры, кроме мадридского «Реала», выйдут на матч 18-го тура с надписями против Суперлиги.

Напомним, ранее Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. Именно поэтому Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.