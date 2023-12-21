Глава судейского комитета РФС: мы работаем для болельщиков, а не для себя

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев подвёл итоги работы судейского корпуса в первой части текущего сезона РПЛ.

«Никаких итогов мы подводить не будем, потому что делаем это по окончании сезона. Весна будет совершенно другая: напряжение, внимание. Какие итоги можно подвести для человека, который проработал шесть месяцев?

Как изменилась работа в корпусе при Мажиче? Это вы решите, стало хуже или лучше. Мы работаем для болельщиков, а не для себя. Мне нравится, как устроена работа. Если вы видите результат, новых арбитров и вас устраивает их работа, значит, эффект есть. Если вы этого не видите, то нам есть к чему стремиться», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.