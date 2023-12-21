Суд оправдал экс-тренера «ПСЖ» Галтье по делу о расовой дискриминации

Бывший наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье, ныне тренирующий катарский «Аль-Духаиль», был оправдан судом по делу о расовой дискриминации. Об этом сообщает Footmercato. Напомним, ранее видеоаналитик «Ниццы» дал показания против Галтье, заявив, что экс-тренер называл игроков Кинг-Конгами.

По информации источника, суд города Ниццы полностью оправдал 57-летнего специалиста по всем двум эпизодам. Ни одно предполагаемое правонарушение не имело под собой необходимой доказательной базы. По предварительным данным, до суда Галтье грозило тюремное заключение сроком до трёх лет, а также штраф в размере € 45 тыс.

Напомним, специалист возглавлял «ПСЖ» в прошлом сезоне, приведя команду к победе в чемпионате и Суперкубке Франции. Ранее Галтье работал с «Сент-Этьеном», «Лиллем» и «Ниццей».