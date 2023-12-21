УЕФА планирует отказаться от нового формата ЛЧ, чтобы «победить Суперлигу» — Voz Populi

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует отказаться от нового формата Лиги чемпионов, чтобы «победить Европейскую Суперлигу», сообщает Voz Populi.

Новый формат Лиги чемпионов представляет собой чемпионат из 36 клубов. Однако руководство УЕФА готово отказаться от этой идеи и оставить существующую систему розыгрыша.

Напомним, ранее Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. Теперь Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

Однако с созданием нового турнира не согласны некоторые лиги, а также такие клубы, как английский «Манчестер Юнайтед», немецкая «Бавария» и испанские «Атлетико» Мадрид и «Севилья».