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«Cтанет лидером нашего футбола». В Парагвае восхищаются прогрессом Дуарте в «Спартаке»

«Cтанет лидером нашего футбола». В Парагвае восхищаются прогрессом Дуарте в «Спартаке»
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В Парагвае похвалили защитника московского «Спартака» Алексиса Дуарте, сообщает Onefootball.

«Алексис Дуарте закрепился в защите московского «Спартака», завершив 2023 год одним из самых стабильных игроков своей команды.

Защитник прибыл в «Спартак» в январе этого года, сыграв в прошлом сезоне за красно-белых восемь матчей во всех турнирах, проведя на поле 552 минуты. В нынешнем сезоне парагваец сыграл 20 игр во всех турнирах, где пробыл на поле 1547 минут. В общей сложности Дуарте сыграл в 2023 году 2099 минут в условиях высокой конкуренции.

Хороший прогресс для Дуарте, который станет одним из лидеров нашего футбола в ближайшем будущем».

Отметим, что в Парагвае один из основных языков – испанский, а статья на сайте написана как раз парагвайским автором на местном языке.

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