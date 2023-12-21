Трансферная стоимость экс-игрока ЦСКА Зайнутдинова впервые упала после ухода

Согласно данным, представленным на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста турецкого «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова понизилась с € 6,5 млн до € 6 млн с момента прихода казахстанца в клуб летом 2023 года.

Зайнутдинов перешёл из московского ЦСКА в «Бешикташ» за € 4,5 млн. В нынешнем сезоне Зайнутдинов сыграл за турецкую команду 19 матчей во всех турнирах, где отметился лишь одним забитым мячом.

При этом Бактиёр помогал сборной Казахстана в квалификации на чемпионат Европы 2024 года. В восьми сыгранных матчах отбора футболист отметился четырьмя голами и стал лучшим бомбардиром страны.

На данный момент после 15 сыгранных матчей турецкой Суперлиги «Бешикташ» располагается на пятой строчке с 26 очками.