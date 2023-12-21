Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трансферная стоимость экс-игрока ЦСКА Зайнутдинова впервые упала после ухода

Трансферная стоимость экс-игрока ЦСКА Зайнутдинова впервые упала после ухода
Комментарии

Согласно данным, представленным на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста турецкого «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова понизилась с € 6,5 млн до € 6 млн с момента прихода казахстанца в клуб летом 2023 года.

Зайнутдинов перешёл из московского ЦСКА в «Бешикташ» за € 4,5 млн. В нынешнем сезоне Зайнутдинов сыграл за турецкую команду 19 матчей во всех турнирах, где отметился лишь одним забитым мячом.

При этом Бактиёр помогал сборной Казахстана в квалификации на чемпионат Европы 2024 года. В восьми сыгранных матчах отбора футболист отметился четырьмя голами и стал лучшим бомбардиром страны.

На данный момент после 15 сыгранных матчей турецкой Суперлиги «Бешикташ» располагается на пятой строчке с 26 очками.

Материалы по теме
Стало известно, сколько «Бешикташ» хочет получить за Абубакара. Игрок интересен «Спартаку»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android