Тебас: Суперлига ещё не создана, но её директор уже кутил в баре до 5 утра

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не разделяет оптимистического настроя генерального директора компании А22 Sports, которая занимается созданием Суперлиги, Бернда Райхарта насчёт успеха создания этого турнира в ближайшем будущем.

«Для того чтобы внести ясность и развеять сомнения, поскольку кто-то по ошибке снова будет кутить в баре до пяти утра, как это, судя по всему, сегодня ночью сделал генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт.

Суд Европейского Союза постановил, что правила допуска к соревнованиям ФИФА и УЕФА должны быть прозрачными, а не то что они должны разрешить Суперлигу. Более того, он указывает на то, что критерии допуска к соревнованиям должны быть прозрачными, объективными и недискриминационными. Эти принципы точно несовместимы с Суперлигой», — написал Тебас в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее Суд Европейского Союза постановил, что ФИФА и УЕФА не обладают монополией на проведение соревнований, а клубы не должны в обязательном порядке спрашивать у них разрешения на участие в турнирах под другими эгидами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.