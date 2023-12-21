Президент «Реала» обратился к европейским клубам по поводу решения суда по Суперлиге

Президент мадридского «Реала» и один из инициаторов создания Европейской Суперлиги Флорентино Перес обратился к клубам Европы после оглашения решения Европейского суда. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

«Позвольте мне сказать европейским клубам, что мы стоим перед началом нового времени, в котором мы можем работать в условиях свободы, конструктивного диалога, без угроз, без действий против чего-либо или кого-либо и с целью инноваций и модернизации футбола, чтобы продолжать воспитывать страсть болельщиков.

С сегодняшнего дня настоящее и будущее европейского футбола окончательно переходит в руки клубов, игроков и их болельщиков. Наша судьба принадлежит нам, и на нас лежит огромная ответственность. Этот день ознаменует собой «до» и «после». Это великий день для истории футбола и для истории спорта», — приводит слова Переса журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент в состав участников Суперлиги входят только «Реал» и «Барселона». Испанские команды не могут быть исключены из Лиги чемпионов, европейских турниров или соревнований ФИФА.