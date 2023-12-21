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Гендир «Боруссии»: дортмундский клуб не является сторонником Суперлиги

Гендир «Боруссии»: дортмундский клуб не является сторонником Суперлиги
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Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке высказался о решении Европейского суда о Европейской Суперлиге и УЕФА. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«Дортмундская «Боруссия» детально изучит решение Европейского суда, как только мы получим полную информацию о причинах его принятия. Однако уже сейчас мы убеждены, что выводы, которые можно сделать из решения Европейского суда, не соответствуют тем, которые сейчас муссируются в СМИ. Не зря в своём пресс-релизе Европейский суд уточнил, что данное решение не означает, что такие соревнования, как Суперлига, должны быть обязательно разрешены. Независимо от дискуссий вокруг этого решения, дортмундская «Боруссия» не является сторонником Суперлиги», — приводит слова Вацке официальный сайт клуба.

На данный момент в состав участников Суперлиги входят только «Реал» и «Барселона».

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