АПЛ выступила с заявлением о решении суда по Суперлиге

Руководство английской Премьер-лиги (АПЛ) отреагировало на решение Европейского суда о Европейской Суперлиге и УЕФА, выпустив официальное заявление. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«Сегодняшнее правление не одобряет Суперлигу, и Премьер-лига продолжает отвергать любую подобную концепцию.

Болельщики имеют жизненно важное значение для игры, и они снова и снова ясно дают понять, что выступают против «отколовшегося» соревнования, которое разрывает связь между внутренним и европейским футболом.

Премьер-лига подтверждает свою приверженность чётким принципам открытой конкуренции, которые лежат в основе успеха внутренних и международных клубных соревнований.

Футбол процветает благодаря соперничеству, создаваемому повышением и понижением в классе, ежегодной квалификации в международные клубные соревнования, основанное на заслугах от занимаемого места в национальных лигах и Кубках, а также давним соперничеством и ритуалами, которые сопровождаются выходными, зарезервированными для внутреннего футбола», — сказано в официальном заявлении АПЛ в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в Супeрлиге будут принимать участие 64 клуба, которые будут поделены на три лиги. Вo всех лигах соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Предварительно стаpт нового турнира запланирован на 2025 год.