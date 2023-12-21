Немецкая футбольная лига выступила с заявлением о решении суда по Суперлиге

Пресс-служба Немецкой футбольной лиги (DFL) выступила с заявлением о решении Европейского суда о Европейской Суперлиге и УЕФА. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«Европейский суд подтвердил, что критерии утверждения других соревнований, не входящих в пирамиду европейских спортивных ассоциаций, должны быть прозрачными, объективными, недискриминационными и соразмерными — это понятно и этого следовало ожидать. УЕФА и ФИФА должны пересмотреть свои критерии, которые уже были доработаны, соответствующим образом, при необходимости адаптировать их и применять на законных основаниях. В пресс-релизе суда также разъясняется, что решение не означает, что такое соревнование, как Суперлига, должно быть обязательно разрешено. Законность Суперлиги — это отдельный вопрос.

DFL однозначно поддерживает европейскую спортивную модель и отвергает соревнования, не организованные ассоциациями и лигами. Как только мы сможем ознакомиться с полным текстом решения, мы дадим более подробные комментарии», — говорится в заявлении на сайте Немецкой футбольной лиги.

Напомним, ранее был представлен формат Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год. На данный момент в состав участников Суперлиги входят только «Реал» и «Барселона».